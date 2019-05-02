Epic Games выпустила обновление для Fortnite

Epic Games выпустила обновление 8.51 для Fortnite. В этом патче появился новый предмет — Теневая бомба. Она позволяет игрокам становиться невидимым, быстрее перемещаться и совершать двойные прыжки.
- Длительность: 6 сек.
- Когда действие эффекта будет заканчиваться, игрок станет заметнее для окружающих.
- Повышает скорость перемещения, позволяет совершать двойной прыжок и отпрыгивать от стен.
- Находясь под действием теневой бомбы, игрок не может атаковать, строить и подбирать добычу.
- Редкость: необычная.
- Максимальный запас: 6 штук.
- Можно отыскать в постройках, сундуках, грузах и ламах с припасами.