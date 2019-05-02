Epic Games выпустила обновление для Fortnite

Epic Games выпустила обновление 8.51 для Fortnite. В этом патче появился новый предмет — Теневая бомба. Она позволяет игрокам становиться невидимым, быстрее перемещаться и совершать двойные прыжки.

Длительность: 6 сек.

Когда действие эффекта будет заканчиваться, игрок станет заметнее для окружающих.

Повышает скорость перемещения, позволяет совершать двойной прыжок и отпрыгивать от стен.

Находясь под действием теневой бомбы, игрок не может атаковать, строить и подбирать добычу.

Редкость: необычная.

Максимальный запас: 6 штук.

Можно отыскать в постройках, сундуках, грузах и ламах с припасами.