Epic объявляет о выделении $2 млрд на разработку метавселенной

Сегодня Epic Games, разработчик Fortnite объявил о финансировании в размере 2 миллиардов долларов, который, по словам Epic, будет использован «для продвижения видения компании по созданию метавселенной и поддержки ее дальнейшего роста».

Средства поступают от Sony, которая ранее инвестировала в Epic и KIRKBI, инвестиционной группы, управляемой семьей Кирка Кристиансена, которая основала Lego Group. Буквально на прошлой неделе Epic и Lego объявили о партнерстве для создания метавселенной для всей семьи. Согласно пресс-релизу, Sony и KIRKBI инвестировали 1 миллиард долларов в рамках последнего раунда финансирования. Концепция метавселенной стала популярным модным словом, и Epic была одним из крупнейших сторонников идеи связанного виртуального мира с помощью таких платформ, как Fortnite и ее набора инструментов для создания игр Unreal Engine. Тем временем Sony ранее сделала большой шаг в сторону больших виртуальных миров, когда ранее в этом году приобрела разработчика Destiny Bungie.