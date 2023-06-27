Epson представила проектор Pro EX11000 3LCD

Сегодня компания Epson официально представила новый беспроводной лазерный проектор Pro EX11000 3LCD (работает в разрешении Full HD 1080p), разработанный как идеальное многофункциональное решение для современного рабочего пространства. Данный проектор может похвастаться высокопроизводительным лазерным источником света яркостью 4 600 люмен и технологией 3-чиповой 3LCD — благодаря этому проектор Pro EX11000 создает яркие изображения диагональю вплоть до 300 дюймов. Производитель заявил, что проектор нового поколения оснащён практически безотказным лазерным источником света с ресурсом 20 000 часов, который обеспечивает отличную детализацию элементов презентации благодаря высокой динамической контрастности и лучшей в своём классе яркости цветовой палитры.

Благодаря технологии 3-чиповой 3LCD пользователи получат возможность наслаждаться высокой точностью цветопередачи, сохраняя яркость цветов, а с помощью удобных настроек изображения, оптического увеличения 1 - 1,6х, автоматической вертикальной коррекции и других функций проектор Pro EX11000 будет готов к работе всего за несколько секунд после запуска. Кроме того, встроенный динамик мощностью 16 Вт обеспечивает качественное звучание прямо из коробки, так что пользователю не придётся носить с собой дополнительные колонки для воспроизведения звука. Будем надеяться, что цена у данного проектора будет достаточно разумной — характеристики действительно впечатляют.