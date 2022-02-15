Epson выпустила проектор Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000

Компания Epson представила новый длиннофокусный лазерный проектор, который обеспечивает заявленное бескомпромиссное изображение в разрешении 4K благодаря системе с тремя ЖК-чипами и новой технологией сдвига пикселей. Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000 также оснащен портом HDMI 2.1, что обещает игры в разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Epson отличается от других производителей проекторов тем, что использует собственную трехчиповую ЖК-систему, а не одиночные DLP-чипы от Texas Instruments. Как правило, это приводит к лучшей цветопередаче и отсутствию раздражающего «эффекта радуги» проекторов DLP. По-видимому, эта проблема решена с помощью того, что компания называет «технологией прецизионного сдвига стеклянных пластин».

Как и в других моделях, в проекторе используются три ЖК-дисплея для красного, зеленого и синего цветов, каждый из которых ограничен разрешением 1920 x 1080 пикселей. Тем не менее, система сдвигающих стеклянных пластин работает с высокой частотой обновления и точно сдвигает пиксели для отображения изображения с разрешением 3840 x 2160. Между тем, лазерный источник света выдает до 2700 люмен и работает до 20 000 часов. Он также обеспечивает более глубокий черный цвет с заявленным коэффициентом контрастности более 2 500 000:1. Нет никаких признаков Dolby Vision, но проектор предлагает HDR10, HLG и HDR10+, причем последняя технология поддерживается на Hulu, Amazon Prime и YouTube, но не на Netflix.
Комментарии и отзывы Epson Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000
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