Эргономичный подлокотник Mouzen

Почувствуйте полный комфорт на рабочем месте с эргономичным подлокотником Mouzen.

Сочетая эргономические исследования с разработкой мирового уровня, этот подлокотник не выглядит как обычный подлокотник. Mouzen идеально подходит для размещения руки там, где вам нужно, при этом снижая напряжение плеча. Mouzen использует механизм ErgoFlow, чтобы вы могли свободно двигаться с полной поддержкой.

В результате ваша рука может оставаться в естественном состоянии, в то время как вы остаетесь в вертикальном положении. Благодаря многочисленным амортизаторам и глушителям, использование подлокотника происходит плавно и бесшумно.