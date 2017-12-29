Escape from Tarkov готовится к ОБТ

Фанатов игры Escape from Tarkov должна порадовать эта новость - разработчики начали нагрузочное тестирование серверов перед ОБТ в начале 2018 года! Да-да, игра совсем скоро отправится в открытую бету, это очень круто и нам, игрокам, которые следили за развитием проекта с самого начала, очень приятно наблюдать, как Escape from Tarkov преображается и развивается. В честь этого события и Нового года разработчики запустили акцию - вы можете приобрести игру со скидкой в 25%, плюс некоторые игроки, подписавшиеся на рассылку, получат бесплатный доступ на семь дней. Плюс к этому, в 2017 году было выпущено последнее обновление, в котором карта «Побережье» стала полностью открытой, добавили новые точки спауна, оружие, экипировку и модификации. Новость действительно крутая, а если вам хочется узнать все подробности, то обязательно загляните на официальный сайт и форум - там много чего интересного опубликовали.