Escape from Tarkov готовится к обновлению 0.11

У нас отличные новости для всех фанатов Escape from Tarkov. Разработчики сообщили, что долгожданный патч 0.11 практически готов к релизу. Вместе с ним в игру добавят новую локацию под названием «Лаборатория», которая выглядит крайне интересно и необычно, плюс появится новый босс (главарь Диких) Килла, масса новой экипировки и оружия. Помимо этого, разработчики исправили массу мелких ошибок и недоработок. Кроме того, с 28 декабря по 6 января авторы Escape from Tarkov запускают новогоднюю акцию, в ходе которой вы получите массу приятных скидок и бонусов. Если вы давно хотели отправиться в этот виртуальный мир, то самое время размять шею и броситься в бой, тем более такие вкусные скидки добавили. Отличный подарок под ёлку заядлому геймеру.