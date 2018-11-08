Escape from Tarkov и обновление 0.10.5

Буквально недавно мы рассказывали своим читателям об обновлении 0.10 для игры Escape from Tarkov, которое позволило существенно улучшить сетевой код и оптимизировать проект. Такие обновления позволяют повышать комфорт от игрового процесса, но и про дополнительный контент разработчики тоже не забывают. В обновлении 0.10.5 в игру добавили Барахолку, которая позволит создать новую экономическую систему. Появилась также энциклопедия, в которой можно почитать обо всех предметах, которые персонаж уже изучил. Нам очень понравилась новая анимация использования медикаментов и общее поведение ботов. Они стали умнее и частенько удивляют. В целом, шутер стал еще более продвинутым и интересным. Нам, как преданным фанатам проекта, очень приятно наблюдать за тем, как Escape from Tarkov становится все круче.