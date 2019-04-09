Игра Escape from Tarkov обзавелась техническим патчем 0.11.7, благодаря которому разработчики оптимизировали локации, улучшили алгоритм поведения ботов, исправили различные баги и самые частые проблемы. Помимо этого, были решены недоработки, из-за которых возникали так называемые фризы и рассинхроны. То есть, теперь игра более оптимизированная и приносит больше удовольствия геймеру. Кроме того, вместе с патчем в игру добавили винтовку Драгунова (СВДС), охотничий карабин ВПО-101М (Вепрь-Хантер) и штурмовую винтовку DT MDR. Также появилось новое снаряжение, более 100 новых модулей модификации оружия и несколько образцов нового снаряжения. Очень приятно, что прямо на наших глазах столь шикарная игра становится еще лучше.