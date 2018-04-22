Escape from Tarkov получил обновление 0.8

В «Таркове» вышло очередное обновление с индексом 0.8, которое понравится фанатам хардкорного шутера. Разработчики добавили весьма нетипичную локацию «Развязка» с торговым центром, где вам нужно будет сражаться с врагами на ближних дистанция. Выглядит новая карта очень интересно, сразу появились мысли о том, как лучше экипироваться для данного полигона. Плюс к этому, был добавлен торговец «Барахольщик», у него есть одежда и снаряжение на продажу.

Нам обещают более оптимизированную работу клиента и серверов, так что самое время опробовать новый виртуальный мир. И, наконец, с обновлением был сброшен прогресс всех игровых профилей. Начинается новая эра, в которой каждый сможет показать себя с наилучшей стороны. Ниже я добавил видео с описанием обновления, советую посмотреть.