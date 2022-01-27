Этим летом Disney+ станет доступен во многих странах

Компания сообщила, что этим летом Disney+, платформа потокового видео, расширится до более чем 50 новых стран и регионов. Сервис выйдет на новые рынки в Восточной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, а также на некоторых заморских территориях Карибского бассейна и Тихого океана.

Полный список новых стран, в которых появится Disney+: Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Египет, Эстония, Греция, Венгрия, Ирак, Израиль, Иордания, Косово, Кувейт, Латвия. , Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Марокко, Северная Македония, Оман, Палестина, Польша, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты , Ватикан и Йемен.

Дата запуска или какие-либо цены на планы подписки еще не раскрыты.
Комментарии и отзывы Disney+
NVIDIA CloudXR используется для создания фотореалистичных ви…
NVIDIA CloudXR используется для создания фотореалистичных виТехнологии NVIDIA CloudXR и RTX позволяют производителям продуктов визуализировать проекты и 3D-модели с …
Китайский процессор Tianjin Phytium D2000 ARM…
Китайский процессор Tianjin Phytium D2000 ARMВ этом году Tianjin Phytium представила свой процессор D2000 с ядрами ARMv8 для китайского рынка. О китай…
Новый доступный ЖК-3D-принтер CyFantasy…
Новый доступный ЖК-3D-принтер CyFantasyCyFantasy - это доступный 3D-принтер с ЖК-дисплеем, способный создавать 3D-отпечатки большого размера в п…
NREL приобретает высокопроизводительную вычислительную систе…
NREL приобретает высокопроизводительную вычислительную систеНациональная лаборатория возобновляемых источников энергии (NREL) приобрела Hewlett Packard Enterprise (H…
Samsung Dreamground теперь доступна на iOS и Android…
Samsung Dreamground теперь доступна на iOS и AndroidSamsung на этой неделе представила Dreamground, платформа обеспечивает физическую и цифровую площадку, с …
AMD расширяет свои предложения на базе процессоров AMD EPYC…
AMD расширяет свои предложения на базе процессоров AMD EPYCAMD объявила, что Amazon Web Services (AWS) расширила свои предложения на базе процессоров AMD EPYC за сч…
Instagram снизит видимость потенциально опасного контента…
Instagram снизит видимость потенциально опасного контентаInstagram предпринимает дополнительные шаги, чтобы сделать «потенциально опасный» контент менее заметным …
Безвентиляторный мини-ПК ZOTAC ZBOX Tiger Lake…
Безвентиляторный мини-ПК ZOTAC ZBOX Tiger LakeНа этой неделе компания ZOTAC объявила о выпуске своего нового безвентиляторного мини-ПК ZBOX в Германии …
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor