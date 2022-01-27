Этим летом Disney+ станет доступен во многих странах

Компания сообщила, что этим летом Disney+, платформа потокового видео, расширится до более чем 50 новых стран и регионов. Сервис выйдет на новые рынки в Восточной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, а также на некоторых заморских территориях Карибского бассейна и Тихого океана.

Полный список новых стран, в которых появится Disney+: Албания, Алжир, Андорра, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Египет, Эстония, Греция, Венгрия, Ирак, Израиль, Иордания, Косово, Кувейт, Латвия. , Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Мальта, Черногория, Марокко, Северная Македония, Оман, Палестина, Польша, Катар, Румыния, Сан-Марино, Саудовская Аравия, Сербия, Словакия, Словения, Южная Африка, Тунис, Турция, Объединенные Арабские Эмираты , Ватикан и Йемен.

Дата запуска или какие-либо цены на планы подписки еще не раскрыты.