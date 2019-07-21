Этого металла больше всего во Вселенной

2019-07-21, Автор - Adelia; Продукт - Космос; [85]
Какой элемент самый распространенный во Вселенной?На первом месте идет водород, затем гелий, кислород, неон и замыкает пятерку лидеров железо.Железо — это металл, поэтому железо — это самый распространенный металл во всей Вселенной. Он и один из самых важных, ведь если газы формируют в основном атмосферу небесных тел, то железо является основой планет. Можно сказать, без железа не было бы большинства объектов во Вселенной.

Когда мы что-либо видим, это означает, что от этого объекта отражается свет и мы улавливаем эти световые волны. Свет – это смесь электромагнитных колебаний, и каждое колебание имеет свою длину волны, и свой цвет. Есть 7 основных цветов, а также оттенков и переходов между ними. Когда проводится спектральный анализ, изучается именно то, как химические элементы поглащают или отражают свет. В итоге получается спектрограмма. На основе получившейся картины можно сделать вывод о характеристиках испустившего свет объекта. Пример — радуга после дождя. Капли дождя разделяют свет, исходящий от Солнца.

Большая часть железа Вселенной сконцентрирована внутри планет и в межзвездном газе. Не мало железа находится в связи с углеродом, формируя особые молекулы, называемые полиинами.

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