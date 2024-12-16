Eufy представила камеру, которая снимает в цвете ночью

Сегодня известная компания Eufy официально представила новую камеру видеонаблюдения под назвнием Indoor Cam E30, которая поддерживает запись видео в разрешении 4K, а также оснащена встроенной подсветкой, которая позволяет записывать цветное изображение даже ночью. Также, что немаловажно, Indoor Cam E30 может поворачиваться на 360 градусов по горизонтали и наклоняться на 75 градусов по вертикали, что позволяет ей охватывать всю комнату или, например, дом снаружи. При этом устройство использует встроенный искусственный интеллект для распознавания людей и домашних животных, а также может реагировать на звуки, направляя объектив в область действия. Данная камера даже автоматически отслеживает движущиеся объекты, удерживая их в кадре, так что просто пробежать мимо объектива не получится.

И в случае необходимости управлять положением камеры можно вручную через мобильное приложение Eufy, что тоже в определённом смысле очень удобно. Примечательно, что Indoor Cam E30 оснащена слотом для карты microSD, на которую можно сохранять локальные записи и просматривать их в приложении Eufy в 4K. Есть и платные подписки, которые предоставляют возможность просматривать видео из облака, но это достаточно дорогое удовольствие, плюс оно доступно только в некоторых странах мира. Но в целом это достаточно интересный гаджет для тех, кто хочет получить максимальное качество видео в тёмное время суток. В частном доме или большой квартире — самое то.
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