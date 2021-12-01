Евро Союз планирует производить 20 процентов передовых чипов к 2030 году

По словам Маргрет Вестагер, европейского комиссара по конкуренции, ЕС планирует к 2030 году производить до 20 процентов передовых чипов.

Однако похоже, что ЕС понял, что он не может полагаться только на себя в отношении полупроводниковых деталей, независимо от того, сколько компаний он может побудить построить литейные производства в ЕС. Тем не менее, ЕС очень стремится к увеличению производства чипов внутри союза, особенно для автомобильной промышленности. В то же время ЕС понимает, что он должен работать с глобальными поставщиками чипов. ЕС также работает с США, чтобы выяснить, почему возникла нынешняя нехватка микросхем, чтобы попытаться предотвратить ее повторение в будущем.