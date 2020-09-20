Exynos 1000 может быть лучше, чем Snapdragon 875

Есть вероятность, что Samsung Exynos 1000 на самом деле может быть лучше, чем Snapdragon 875, который будет представлен во флагманских смартфонах, которые выйдут в 2021 году.

Snapdragon 875 и Exynos 1000 будут иметь конфигурацию ядра 1 + 3 + 4. Это означает, что оба чипа будут иметь одно основное ядро, три ядра производительности и четыре ядра эффективности, которые составят весь набор микросхем.

Конфигурация 1 + 3 + 4 обретет смысл, если Exynos 1000 принесет ядро ​​X1, которое может обрабатывать задачи, требующие максимальной производительности, с тремя ядрами Cortex A-78 для обычных повседневных задач и четыре ядра Cortex-A55 для задач, которые в первую очередь не требуют большого количества энергии. Теоретически это должно помочь процессору Exynos 1000 быть на одном уровне с Snapdragon 875 или даже победить его. Этот процессор будет представлен в Galaxy S21, когда он выйдет в следующем году.
Комментарии и отзывы Samsung Exynos 1000
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