Ежегодная награда видеоигр NAVGTR определила победителей

19-я ежегодная премия NAVGTR определили результаты за 2019 год. На премии были представлены шесть номинаций.

Игра Remedy Control собрала наибольшее количество наград в номинациях. Шесть призов, включая анимация, художественное руководство, дизайн управления, режиссура, графика и освещение.

Другие претенденты на номинации Death Stranding, The Outer Worlds, Astral Chain, Sekiro: Shadows Die Twice, A Plague Tale: Innocence.

Проект японской компанией FromSoftware и изданная Activision, Sekiro: Shadows Die Twice стала игрой года, по мнению NAVGTR.