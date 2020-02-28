Ежегодная награда видеоигр NAVGTR определила победителей

2020-02-28, Автор - Ramil; Продукт - Remedy Control; [52]
19-я ежегодная премия NAVGTR определили результаты за 2019 год. На премии были представлены шесть номинаций.

Игра Remedy Control собрала наибольшее количество наград в номинациях. Шесть призов, включая анимация, художественное руководство, дизайн управления, режиссура, графика и освещение.

Другие претенденты на номинации Death Stranding, The Outer Worlds, Astral Chain, Sekiro: Shadows Die Twice, A Plague Tale: Innocence.

Проект японской компанией FromSoftware и изданная Activision, Sekiro: Shadows Die Twice стала игрой года, по мнению NAVGTR.

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