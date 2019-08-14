F1 2019 - игра для поддержки AMD FidelityFX и Nvidia DLSS

Сегодня на рынке уже есть игра, которая поддерживает не только FidelityFX, но и DLSS: F1 2019. Кроме того, FidelityFX не является эксклюзивной функцией AMD для графических процессоров.Вы также можете использовать его с графическими процессорами Nvidia.

AMD анонсировала FidelityFX вместе со своими новыми графическими процессорами серии Navi 5700. На своем сайте AMD сообщает FidelityFX«сочетает в себе контрастно-адаптивную резкость (CAS) вместе с технологиями Luma Preserving Mapping (LPM) для создания великолепных визуальных эффектов во время игр».

F1 2019 была недавно обновлена ​​для поддержки DLSS и FidelityFX. FidelityFX можно использовать как на графических процессорах Nvidia, так и на AMD.

FidelityFX и DLSS еще один классический случай AMD, использующей технологию с открытым исходным кодом, чтобы конкурировать с Nvidia, которая обычно использует запатентованную технологию.