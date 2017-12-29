FCC одобряет беспроводную систему дистанционного зарядки

FCC впервые одобрила систему, которая позволяет заряжать электронные устройства по беспроводной сети с близкого расстояния, как только подтвердил американский запуск Energous.Компания получила одобрение FCC на устройство, которое позволяет заряжать электронные гаджеты на расстоянии до метра. Эта система называется Watt Up. Устройства, расположенные поблизости, будут заряжаться по беспроводной сети. Это делается с помощью радиочастот, которые затем преобразуются в электричество. При использовании современных беспроводных зарядных устройств гаджеты должны вступать в контакт с зарядным устройством, например, поместив телефон на зарядный коврик. С помощью Watt Up одновременно можно заряжать несколько устройств.Он будет работать со всеми видами гаджетов, такими как смартфоны, клавиатуры и затычки для ушей. Energous продемонстрирует свою систему во время CES 2018.