FPV-дрон iFlight Defender 25 оценен в $540

Компания iFlight пополнила ассортимент FPV-дронов моделью Defender 25, которая весит всего 249 граммов. Новинка характеризуется сенсором CMOS 1/1.7 дюйма разрешением 48 Мп, оптикой со светосилой F/2.8, углом обзора 155°, поддержкой записи видео в 4К при 60 к/с или 2.7К при 120к/с, наличием цветового профиля D-Cinelike, нейтральным светофильтров, созданных для DJI Avata, виброгасящим креплением вместо полноценной стабилизации, 20 ГБ флеш-памяти, системой O3 Air от DJI для контроля полёта и управления беспилотником, максимальной скоростью набора высоты и скоростью снижения 6 м/с, высотой полета до 200 м, дальностью полёта 2-3 км, скоростью до 100 км/ч, допустимой скоростью ветра 22.2 м/с, стандартным аккумулятором ёмкостью 550 мАч с максимальным временем полёта 6 минут и увеличенной батареей на 900 мАч со временем полета 10 минут и увеличенной на 31 грамм массой. Цена дрона составляет 540 долларов.

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