FPV-камера DJI O3 Air Unit оценен в $230

Компания DJI пополнила ассортимент камер моделью O3 Air Unit, которая предназначена для скоростной передачи видео с FPV-дронов. Новинка оценена в 230 долларов в США и 250 евро в Европе. Новинка характеризуется 1/1,7-дюймовым датчиком изображения, возможностью записывать видео в 4K при 60 к/с, максимальным углом обзора 155° при соотношении сторон 4:3 и в режиме 2,7K с 50/60 к/с или Full HD с 50/60 к/с, стабилизацией DJI RockSteady, цветокоррекцией D-Cinelike, всенаправленными антеннами 2T2R для передачи видео в 1080p/100 кадров в секунду в формате H.265 на расстояние до 10 км с скоростью до 50 Мбит/с и поддержкой беспроводной гарнитуры DJI Goggles 2, которая может похвастаться 100-Гц micro-OLED-экраном с разрешением Full HD.