FPV-камера DJI O3 Air Unit оценен в $230

Компания DJI пополнила ассортимент камер моделью O3 Air Unit, которая предназначена для скоростной передачи видео с FPV-дронов. Новинка оценена в 230 долларов в США и 250 евро в Европе. Новинка характеризуется 1/1,7-дюймовым датчиком изображения, возможностью записывать видео в 4K при 60 к/с, максимальным углом обзора 155° при соотношении сторон 4:3 и в режиме 2,7K с 50/60 к/с или Full HD с 50/60 к/с, стабилизацией DJI RockSteady, цветокоррекцией D-Cinelike, всенаправленными антеннами 2T2R для передачи видео в 1080p/100 кадров в секунду в формате H.265 на расстояние до 10 км с скоростью до 50 Мбит/с и поддержкой беспроводной гарнитуры DJI Goggles 2, которая может похвастаться 100-Гц micro-OLED-экраном с разрешением Full HD.

Представлен кинообъектив Meike 18mm T2.1 S35…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент кинообъективов моделью Meike 18mm T2.1 S35, которая предна…
Представлен объектив HD Pentax-D FA Macro 100mm F/2.8 ED AW…
Компания Ricoh пополнила ассортимент объективов моделью HD Pentax-D FA Macro 100mm F/2.8 ED AW, которая в…
Представлена камера Fujifilm X-T5…
Компания Fujifilm пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью X-T5, которая оценена в 1700 долларов…
Объектив Nikkor Z 600mm F/4 TC VR S оценен в $15500…
Компания Nikon пополнила ассортимент супертелеобъективов со встроенным телеконвертером моделью Nikkor Z 6…
Камера Fuji X-H2 получит 40-Мп камеру …
Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной фотокамере Fuji X-H2, официальная презентация …
Топовая фотокамера Sony A9III готова к выходу…
Сразу несколько заслуживающих доверия инсайдеров сообщают о том, что официальный релиз топовой беззеркаль…
Объектив AstrHori 75mm F/4 оценен в $330…
Китайская компания AstrHori пополнила ассортимент объективов моделью AstrHori 75mm F/4, которая предназна…
Камера Canon EOS R6 Mark II готова к выходу …
Сетевые инсайдеры сообщают, что полнокадровая беззеркальная камера Canon EOS R6 Mark II будет официально …
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor