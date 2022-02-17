FUNET и SUNET передают данные со скоростью 400 Гбит/с на рекордное расстояние в 10 000 км

Первая в отрасли демонстрация междугородной связи была проведена по действующей сети flexgrid, включающей как ROADM, так и усилители RAMAN. Охватывая сеть FUNET в Финляндии и сеть SUNET в Швеции, испытание пересекло международные границы и достигло протяженности более 10 000 км. Пробное решение использовало два потока по 200 Гбит/с для обеспечения передачи данных со скоростью 400 Гбит/с в окне 200 ГГц, обеспечивая при этом высочайший уровень производительности. Он был построен на основе оптической транспортной технологии ADVA FSP 3000, которая обеспечивает действительно открытую линейную систему, полностью готовую для услуг с открытым спектром. Другие недавние полевые испытания, проведенные FUNET с использованием технологии ADVA FSP 3000 TeraFlex, включают первую в отрасли демонстрацию скорости 800 Гбит/с в сети протяженностью 2280 км и успешное испытание двух потоков 200 Гбит/с в диапазоне 150 ГГц, способных передавать услуги 400GbE на более чем более 7000 км.