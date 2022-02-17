FUNET и SUNET передают данные со скоростью 400 Гбит/с на рекордное расстояние в 10 000 км

ADVA сегодня объявила, что CSC — ИТ-центр науки, который управляет сетью финских университетов и исследований (FUNET) и компьютерной сетью шведских университетов (SUNET), провел первое в мире испытание, передающее данные со скоростью 400 Гбит/с на расстояние более 10 000 км. Используя как FUNET, так и SUNET, демонстрация использовала ADVA FSP 3000 TeraFlex CoreChannel для передачи услуг на беспрецедентных скоростях линии для действующей сверхдальней сети. Испытание показывает, как приложения, интенсивно использующие данные, могут быть подключены на межконтинентальных расстояниях с использованием существующих каналов связи. Это дает значительные преимущества клиентам FUNET и SUNET в научно-исследовательском сообществе, которые смогут использовать технологии с высокой пропускной способностью и сотрудничать, обмениваясь огромными наборами данных на больших расстояниях, чем когда-либо прежде.

Первая в отрасли демонстрация междугородной связи была проведена по действующей сети flexgrid, включающей как ROADM, так и усилители RAMAN. Охватывая сеть FUNET в Финляндии и сеть SUNET в Швеции, испытание пересекло международные границы и достигло протяженности более 10 000 км. Пробное решение использовало два потока по 200 Гбит/с для обеспечения передачи данных со скоростью 400 Гбит/с в окне 200 ГГц, обеспечивая при этом высочайший уровень производительности. Он был построен на основе оптической транспортной технологии ADVA FSP 3000, которая обеспечивает действительно открытую линейную систему, полностью готовую для услуг с открытым спектром. Другие недавние полевые испытания, проведенные FUNET с использованием технологии ADVA FSP 3000 TeraFlex, включают первую в отрасли демонстрацию скорости 800 Гбит/с в сети протяженностью 2280 км и успешное испытание двух потоков 200 Гбит/с в диапазоне 150 ГГц, способных передавать услуги 400GbE на более чем более 7000 км.