FaceApp собирает личную информацию

FaceApp - это новейшее вирусное приложение благодаря своей способности показывает, как можно выглядеть в разных обстоятельствах. Это приложение впервые стало популярным несколько лет назад благодаря своим сменным фильтрам. Однако, наряду с его новой популярностью, существуют особые проблемы безопасности и конфиденциальности.

FaceApp может быть риском для конфиденциальности, но только если вы предоставляете ему больше доступа, чем ему нужно. Он не делает ничего, кроме нескольких других приложений, доступных через Google Play. FaceApp не сохраняет данные. В частности, он сохраняет фотографии, которые были загружены на серверы. Когда сделан снимок и применены фильтры старения или смены пола, он сохраняется. Владельцы приложения ранее заявляли, что пользовательские фотографии удаляются со своих серверов, но проверить это невозможно, и пользователи не имеют возможности удалять свои собственные данные. Одна из наиболее важных проблем связана с политикой конфиденциальности. Это позволяет компании использовать имена пользователей, сходства и пользователей в коммерческих отношениях.

В целом стоит помнить, что само приложение не опасно для использования. По крайней мере, это не более опасно, чем сайты социальных сетей, которыми большинство людей пользуются каждый день. Основные проблемы конфиденциальности связаны с загрузкой вашего лица.