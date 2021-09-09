Facebook представила умные часы с двумя объективами

Умные очки от Facebook и Ray-Ban наконец-то официально представили — они называются Ray-Ban Stories. Тем не менее, об очках не так много информации, поскольку в них нет широко разрекламированной возможности дополненной реальности (AR). Вместо этого вы получаете стильные (при необходимости соответствующие рецепту врача) очки, в которые встроена видеокамера с двумя объективами. То есть, пока что производитель все же реализовать дополненную реальность не смог, так как это требует достаточно высокую производительность, которую как-то нужно разместить в корпуса очков.

Вместо этого компания решила выпустить нечто вроде промежуточного варианта, который отлично справляется с поставленной задачей. Умные очки Ray-Ban будут доступны в трех вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. Покупатели также имеют возможность выбрать тип линз, который им нужен, от солнцезащитных очков и прозрачных линз до линз по рецепту от доктора. Все они оснащены двойной 5-мегапиксельной камерой, которая может снимать до 500 фотографий и более тридцати 30-секундных видеоклипов. Аккумулятор заряжается через порт USB-C и полностью заряжается за час — никаких дополнительных возможностей продлить автономность работы гаджета пока что нет. Цена продукта составляет 299 долларов, и с сегодняшнего дня очки поступят в продажу в магазинах Ray-Ban и на веб-сайте Ray-Ban. Очки также будут доступны в магазинах Luxottica Retail, включая Sunglass Hut и Lens Crafters с 14 сентября.