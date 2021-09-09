Facebook представила умные часы с двумя объективами

Умные очки от Facebook и Ray-Ban наконец-то официально представили — они называются Ray-Ban Stories. Тем не менее, об очках не так много информации, поскольку в них нет широко разрекламированной возможности дополненной реальности (AR). Вместо этого вы получаете стильные (при необходимости соответствующие рецепту врача) очки, в которые встроена видеокамера с двумя объективами. То есть, пока что производитель все же реализовать дополненную реальность не смог, так как это требует достаточно высокую производительность, которую как-то нужно разместить в корпуса очков.

Вместо этого компания решила выпустить нечто вроде промежуточного варианта, который отлично справляется с поставленной задачей. Умные очки Ray-Ban будут доступны в трех вариантах: Wayfarer, Meteor и Round. Покупатели также имеют возможность выбрать тип линз, который им нужен, от солнцезащитных очков и прозрачных линз до линз по рецепту от доктора. Все они оснащены двойной 5-мегапиксельной камерой, которая может снимать до 500 фотографий и более тридцати 30-секундных видеоклипов. Аккумулятор заряжается через порт USB-C и полностью заряжается за час — никаких дополнительных возможностей продлить автономность работы гаджета пока что нет. Цена продукта составляет 299 долларов, и с сегодняшнего дня очки поступят в продажу в магазинах Ray-Ban и на веб-сайте Ray-Ban. Очки также будут доступны в магазинах Luxottica Retail, включая Sunglass Hut и Lens Crafters с 14 сентября.
Комментарии и отзывы Ray-Ban Stories
Xiaomi представила робота CyberDog...
Xiaomi представила робота CyberDogXiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонс...
DJI Mini SE официально представили...
DJI Mini SE официально представилиDJI, китайская компания, которая является ведущим производителем дронов, представила самое дешевое предло...
Cisco представила новые функции Webex...
Cisco представила новые функции WebexCisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий и гибридной модели работы. Так...
DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом году...
DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом годуСвежий отчет инсайдера показал, что DJI Mavic 3 Pro, скорее всего, в ближайшем будущем выпускать не плани...
Сотрудник Microsoft украл у компании 8,3 миллиона долларов...
Сотрудник Microsoft украл у компании 8,3 миллиона долларовЧтобы убедиться, что ее платежные системы работают, Microsoft нанимает инженеров для «моделирования» поку...
Tesla представила робота-гуманоида...
Tesla представила робота-гуманоидаАмериканская компания Tesla, известная производством электромобилей, также занимается производством солне...
Трассировка лучей и DLSS впервые на архитектуре ARM...
Трассировка лучей и DLSS впервые на архитектуре ARMARM теперь с RTX! Самая популярная в мире архитектура CPU теперь поддерживает трассировку лучей в реально...
Инвестиции в ИИ составят 85 млрд в год...
Инвестиции в ИИ составят 85 млрд в годАмериканские аналитики, которые занимаются изучением рынка современных технологий, официально заявили, чт...
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor