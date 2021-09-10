Facebook работает над собственным процессором

Добавьте Facebook в список компаний, которые могут попытаться уменьшить свою зависимость от Intel и Qualcomm. Согласно информации инсайдеров, гигант социальных сетей разрабатывает набор специализированных микросхем для своих центров обработки данных. Сообщается, что один из процессоров предназначен для выполнения задач машинного обучения, включая алгоритм, который обрабатывает рекомендации Facebook по содержанию, а другой будет помогать в перекодировании видео для повышения качества видео, транслируемых в прямом эфире. Помимо снижения зависимости от внешних производителей микросхем, переход на нестандартные процессоры может помочь Facebook снизить углеродный след своих центров обработки данных. Новые чипы будут работать вместе со сторонними процессорами, которые компания в настоящее время использует на своих серверах, и, как сообщается, не предназначены для полной замены того, что у них уже есть.

«Facebook всегда изучает способы повышения производительности вычислений и энергоэффективности с помощью наших кремниевых партнеров и за счет наших собственных внутренних разработок», — заявил представитель компании Facebook. Стоит напомнить, что в 2019 году Facebook уже объявила, что работает над специализированной интегральной схемой (ASIC) для транскодирования видео, но теперь, видимо, производитель решил пойти дальше, расширив сферу деятельности собственных процессоров. Ожидаем больше новостей в этом направлении.