Facebook создаёт перчатку для VR-прикосновений

Meta, также ранее известная как Facebook, работает над перчаткой тактильной обратной связи, которая предназначена для добавления ощущений касания в будущей метавселенной — это нечто среднее между виртуальной и дополненной реальностью, где пользователь, например, может потрогать что-либо в виртуальном мире. Конечно, сейчас это похоже на реквизит из фильма «Хищник», но подобное устройство — это еще один шаг на пути к достижению настоящего погружения в виртуальную реальность, которое невозможно без ощущения прикосновения и вкуса. По словам директора Reality Labs Шона Келлера, благодаря данной разработке люди могут касаться, ощущать и манипулировать виртуальными объектами так же, как и реальными объектами.

Перчатка оснащена исполнительными механизмами, которые оказывают давление на руку в зависимости от обрабатываемого виртуального объекта. В будущем это можно будет использовать для моделирования практически неограниченного диапазона сценариев. Спорт, игры, различные развлечения — всё это совсем скоро будет более реальным. Другое дело, что такая перчатка и вся система должны быть предельно защищены от взлома. К сожалению, представители компании пока что не говорят даже о примерных сроках релиза данной технологии. Сейчас это очень грубое решение, которое требует от разработчиков многих правок, а потом перчатку нужно ещё и привести в привлекательный вид. Но года через два-три это будет вполне готовый к продаже гаджет.
Комментарии и отзывы Facebook Meta
Valve готовит автономный VR-шлем…
Valve готовит автономный VR-шлемБрэд Линч, создатель контента для YouTube, освещающий виртуальную реальность и всё, что с ней только связ…
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1X…
Apple выпустит Mac Mini с процессором M1XApple планирует выпустить Mac Mini с обновленным чипом M1X. На данный момент устройство поставляется с пр…
Samsung отчиталась о рекордной прибыли за квартал…
Samsung отчиталась о рекордной прибыли за кварталТретий квартал 2021 года стал рекордным для Samsung, выручка которой составила 73,98 триллиона корейских …
G.SKILL представила разогнанную DDR5…
G.SKILL представила разогнанную DDR5Компания G.SKILL, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровой периферии, рада о…
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1…
Apple выпускает iOS 15.0.2 и watchOS 8.0.1Apple выпустила дополнительные обновления для своих платформ смартфонов и умных часов в виде iOS 15.0.2 и…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 GamingMSI MAG Infinite S3 Gaming пополнила серию Infinite. Игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming оснащен процессоро…
Apple выпустит новый iMac на M1 Max…
Apple выпустит новый iMac на M1 MaxДовольно надежный аналитик рынка персональных компьютеров прогнозирует, что Apple может представить свой …
Dell оснастила Aurora новыми процессорами…
Dell оснастила Aurora новыми процессорамиAlienware не заставила себя долго ждать, чтобы выпустить обновленный игровой компьютер Aurora. Бренд Dell…
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканерОбзор Scan Tool Pro Black Edition. Диагностический сканер
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor