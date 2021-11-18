Facebook создаёт перчатку для VR-прикосновений

Meta, также ранее известная как Facebook, работает над перчаткой тактильной обратной связи, которая предназначена для добавления ощущений касания в будущей метавселенной — это нечто среднее между виртуальной и дополненной реальностью, где пользователь, например, может потрогать что-либо в виртуальном мире. Конечно, сейчас это похоже на реквизит из фильма «Хищник», но подобное устройство — это еще один шаг на пути к достижению настоящего погружения в виртуальную реальность, которое невозможно без ощущения прикосновения и вкуса. По словам директора Reality Labs Шона Келлера, благодаря данной разработке люди могут касаться, ощущать и манипулировать виртуальными объектами так же, как и реальными объектами.

Перчатка оснащена исполнительными механизмами, которые оказывают давление на руку в зависимости от обрабатываемого виртуального объекта. В будущем это можно будет использовать для моделирования практически неограниченного диапазона сценариев. Спорт, игры, различные развлечения — всё это совсем скоро будет более реальным. Другое дело, что такая перчатка и вся система должны быть предельно защищены от взлома. К сожалению, представители компании пока что не говорят даже о примерных сроках релиза данной технологии. Сейчас это очень грубое решение, которое требует от разработчиков многих правок, а потом перчатку нужно ещё и привести в привлекательный вид. Но года через два-три это будет вполне готовый к продаже гаджет.