Facebook создаёт перчатку для VR-прикосновений

Перчатка оснащена исполнительными механизмами, которые оказывают давление на руку в зависимости от обрабатываемого виртуального объекта. В будущем это можно будет использовать для моделирования практически неограниченного диапазона сценариев. Спорт, игры, различные развлечения — всё это совсем скоро будет более реальным. Другое дело, что такая перчатка и вся система должны быть предельно защищены от взлома. К сожалению, представители компании пока что не говорят даже о примерных сроках релиза данной технологии. Сейчас это очень грубое решение, которое требует от разработчиков многих правок, а потом перчатку нужно ещё и привести в привлекательный вид. Но года через два-три это будет вполне готовый к продаже гаджет.