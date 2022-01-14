Facebook столкнулся с судебным иском на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

Лиза Ловдаль-Гормсен, старший советник Управления финансового надзора Великобритании (FCA), подает иск от имени всех британцев, которые использовали Facebook в период с 2015 по 2019 год. Утверждается, что Facebook заработал миллиарды фунтов стерлингов, навязывая пользователям несправедливые условия, требуя от них передать ценные личные данные. Ловдаль-Гормсен заявил, что Facebook действительно является единственной социальной сетью в Великобритании, где вы сможете общаться с друзьями и семьей, у нее есть и темная сторона. Платформа собирала личные данные через Facebook Pixel — инструмент, позволяющий рекламодателям отслеживать поведение своих клиентов. Facebook заявил, что люди использовали его сервис, потому что он приносил им пользу, и у них был «значительный контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем».