Facebook столкнулся с судебным иском на 2,3 миллиарда фунтов стерлингов

Meta Platforms, материнская компания Facebook, столкнулась с судебным иском в Великобритании на сумму более 2,3 миллиарда фунтов стерлингов (около 3,2 миллиарда долларов) после обвинений в злоупотреблении своим положением на рынке для сбора и использования личных данных 44 миллионов человек.

Лиза Ловдаль-Гормсен, старший советник Управления финансового надзора Великобритании (FCA), подает иск от имени всех британцев, которые использовали Facebook в период с 2015 по 2019 год. Утверждается, что Facebook заработал миллиарды фунтов стерлингов, навязывая пользователям несправедливые условия, требуя от них передать ценные личные данные. Ловдаль-Гормсен заявил, что Facebook действительно является единственной социальной сетью в Великобритании, где вы сможете общаться с друзьями и семьей, у нее есть и темная сторона. Платформа собирала личные данные через Facebook Pixel — инструмент, позволяющий рекламодателям отслеживать поведение своих клиентов. Facebook заявил, что люди использовали его сервис, потому что он приносил им пользу, и у них был «значительный контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta и с кем».