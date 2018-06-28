Facebook закрыла Aquila

Компания Facebook официально прикрыла проект Aquila, который изначально создавался для работы в сфере поставки интернета. Разработчики хотели создать летательный аппарат, который питался от солнечной энергии и летал все время. На него со спутников передавали бы интернет, а аппарат уже раздавал бы его в некоторых регионах, куда проложить обычный интернет довольно тяжело. Вот только Facebook за четыре года работы так никуда и не продвинулась, а конкуренты уже активно тестируют свои образцы. Чтобы не тратить время и деньги на ненужный проект, компания его заморозила и теперь будет сотрудничать с аэрокомпаниями. То есть, производители самолетов сделают аппарат, а Facebook отдаст свои мощности для поставки интернета. По идее, это позволит вывести проект на новый уровень и добиться успеха в этой области.