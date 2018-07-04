Fallout 5 будет сосредоточен на одиночной игре

Тодд Говард рассказал в интервью некоторым СМИ, что Fallout 5 будет однопользовательской игрой, как и предыдущие версии игры.

События игры происходят в 2102 году в Западной Виргинии.В Fallout 76 можно будет увидеть реально существующие достопримечательности, такие как Капитолий штата Западная Виргиния, курорт Гринбрайер, круг Вудберна и мост Нью-Ривер-Гордж. В игре также будут присутствовать мутировавшие монстры из фольклора Западной Виргинии (Человек-мотылёк, Флэтвудский монстр)