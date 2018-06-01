Fallout 76 - был опубликован официальный тизер-трейлер

2018-06-01, Автор - Нияз Дусталев; [40]
Раньше сегодня мы упоминали , что Bethesda готовит что-то новенькое. Но совсем недавно было опубликовано несколько тизеров и трелеров.
Посмотрите официальный трейлер тизера для Fallout 76 от создателей Bethesda Game Studios ниже. Больше информации появится во время викторины Bethesda E3 в этом году, которая состоится 10 июня в 18:30 по тихоокеанскому времени в Лос-Анджелесе, Калифорния или на YouTube.com/BethesdaSoftworks или Twitch.TV/Bethesda.


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