Fallout 76 - был опубликован официальный тизер-трейлер

Раньше сегодня мы упоминали , что Bethesda готовит что-то новенькое. Но совсем недавно было опубликовано несколько тизеров и трелеров.Посмотрите официальный трейлер тизера для Fallout 76 от создателей Bethesda Game Studios ниже. Больше информации появится во время викторины Bethesda E3 в этом году, которая состоится 10 июня в 18:30 по тихоокеанскому времени в Лос-Анджелесе, Калифорния или на YouTube.com/BethesdaSoftworks или Twitch.TV/Bethesda.