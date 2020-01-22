Fallout 76 выпустила обновление доступная для тестирования

Обновление Fallout 76 Wastelanders добавит NPC в игру и возможность участвовать с ними в диалоге. Также были добавлены компаньоны, новый сюжетный квест, опции диалогов и многое другое. Студия "Bethesda" будет использовать частный тестовый сервер для тестирования игрокам.

Для тестирования необходимо отправить заявку и согласиться на условия. В тестировании примут участие около нескольких сотен игроков. Они получат приглашения и 17 января тестовый сервер будет запущен.

Тестирование может закончится раньше, если выявят все ошибки и недочеты, а это гарантирует раннюю дату релиза игры.