Fallout Shelter для электромобилей Tesla

Илон Маск приехал на E3 2019, и анонсировал, что стратегическая Fallout Shelter получит версию для автомобилей Tesla.

Мобильная игра Bethesda уже побывала на PC, PlayStation 4, Xbox One и мобильных платформах, так что релиз для электромобиля можно назвать ожидаемым. Так как бортовой компьютер Tesla имеет сенсорный экран, то управляться Fallout Shelter будет также, как и на устройствах с Android и iOS. Геймплей также останется без изменений — игроку предстоит управлять убежищем и его жителями, развивая базу и обеспечивая выживание остаткам человечества. Fallout Shelter станет не единственной игрой, которая будет развлекать владельцев Tesla. Библиотеку игры бортового компьютера планируют расширить Cuphead, Beach Buggy Racing 2, а в будущем появятся приложения YouTube и Netflix. К тому же электромобиль поддерживает контроллеры от PlayStation 4 и Xbox One, так что список не ограничится казуальными проектами.