Фанаты Nintendo Switch положили серверы eShop за одну ночь

Когда дети и взрослые со всего мира ринулись в Nintendo eShop, желая потратить подарочные карты, которые они получили в качестве подарка на Рождество, праздничное настроение быстро испортилось из-за экрана ошибки eShop. Согласно отчету информационного издания Kotaku, ежегодный всплеск активности в честь праздников снова обрушился на Nintendo Switch eShop и полностью его отключил — серверы цифрового магазина просто не выходят на связь. Во время отключения Nintendo разослала твит, отметив, что компания «работает над решением проблемы как можно скорее». Пост также содержал ссылку на страницу статуса онлайн-сервиса Nintendo, где отображались обновления о любых текущих сбоях в работе. Как указано на странице статуса, проблемы начали возникать около 4:00 по восточноевропейскому времени рождественским утром и были решены только через 24 часа.

Компания не предоставила никакой дополнительной информации о сбое, расплывчато заявив: «В настоящее время мы испытываем трудности с нашими сетевыми услугами. Пожалуйста, повторите попытку позже. Мы приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть». Позже компания обновила это заявление, чтобы подтвердить, что магазин снова в сети. К счастью, отключение не повлияло на другие действия геймеров в интернете, например на игры в сети. Сбой просто не позволял игрокам покупать и загружать любой контент из интернет-магазина, что, вероятно, было обидно для тех, кто хотел наполнить свой новый Switch цифровыми играми.
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