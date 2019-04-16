Фанаты игры Apex Legends обнаружили очередной баг, из-за которого подстреленные игроки остаются в таком состоянии даже если их реанимировали тиммейты. Ошибку в работе механики заметил один из пользователей, который опубликовал видео с багом.Это далеко не первый баг, с которым столкнулись поклонники игры за последний месяц. Ранее другие ошибки позволяли замедлять противников при высадке, высоко прыгать по локациям, восстанавливать здоровье с помощью дрона Lifeline на любой дистанции и многое другое.