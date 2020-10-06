Фанаты представили свою версию дизайна PS5

До релиза игровой консоли PS5 осталось не так много времени, так что пользователи уже готовят свои деньги и думают о том, как бы получить консоль раньше всех остальных. Тем временем фанаты представили свой вариант приставки в корпусе в стиле Spider-Man: Miles Morales — консоль красиво разукрасили, сменили некоторые декоративные элементы и так далее. Правда, стоит отметить, что это рендер, а не реальный прототип, так что ожидать консоль в продаже все же не стоит. Более того, стоит отметить, что все права на дизайн принадлежат изданию Letsgodigital — именно они нарисовали этот вариант консоли. Но мы ждем новостей, может подобные решения все же будут использовать в обозримом будущем компанией Sony или другими крупными производителями.