Far Cry 5 теперь поддерживает технологию FreeSync 2 HDR

AMD и Ubisoft совместно выпустили новый патч для повышения производительности, обеспечив поддержку FreeSync 2 HDR для Far Cry 5.Игроки у которых имеются карточки Radeon будет поддерживаться технология FreeSync 2 HDR, конечно нужно наличие монитора с поддержкой данной технологии. FreeSync 2 HDR выводит передаваемое изображение на новый уровень, она будет иметь большую яркость, контрастность и цветовую гамму дисплея