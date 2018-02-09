Fearea — MOBA игра из Сочи...

2 февраля состоялась презентация игры FeArea. Ее разработкой занимается компания Muvgames из Сочи, в которую входят всего 8 человек. Оказывается, этого достаточно для производства качественной MOBA игры.

Игровая специфика

FeArea относится к играм жанра MOBA. В ней сделан упор на экшен и тактику. Игроку не придется тратить большое количество времени на убийство мобов, чем обычно приходится заниматься в таких играх, как Dota 2 и League of Legends. Всего доступно три режима игры: Deathmatch, Team Deathmatch и Контроль Точек. Победу можно одержать при выполнении всех задач уровня, или же за полное уничтожении базы противника. Одна игровая сессия же длится всего 10 минут.

Выбор класса

На выбор доступно три класса боевых машин — танки и разнообразные роботы. В игре действует система балансировки, поэтому ситуация, когда определенный игрок будет всех выносить невозможна. Абсолютно у всех классов есть свои преимущества и слабые места перед другими. Например, танк обладает высокой мощностью и низкой скоростью, а паук будет обладать неимоверной быстротой и низким уроном. Благодаря этому, каждая игровая сессия становится по-настоящему уникальной и дает пространство для тактики.

Графика

Игра построена на движке Unreal Engine 4, который отличается относительной простотой в работе, что позволяет даже небольшой команде делать серьезные коммерческие проекты. MUVGAMES смогла добиться отличной прорисовки графики с бликами, эффектами, тенями, а также реализовать естественную физику. Помимо этого в игре добавлена частичная разрушаясь карты при подсини снарядов и тп. В купе всего картинка получается динамичной и не заставляет скучать.

Управление

В FeArea можно выбрать классический вид сверху или же вид от первого лица. В последнем случае вы сможете точнее целиться в противника, но не будете видеть, что происходит у вас за спиной. Особенностью игры является отсутствие регенерации здоровья. Его можно пополнить только подобрав аптечку, как это было реализовано в старом добром Quake. В дальнейшем от разработчиков стоит ожидать добавление юнитов, которые будут ремонтировать твою команду во время боя.

Трейлер

Итоги

MUVGAMES доказывает, что команда из 8 человек в России способна делать качественные игры. На данный момент к середине февраля запланирован выход раннего доступа FeArea в Steam. Полная же версия должна выйти в третьем квартале 2018 года. На закрытое бета тестирование зарегистрировано более 12 000 человек, что является немалой цифрой для проекта подобного уровня.