Fearea — MOBA игра из Сочи

2018-02-09, Автор - Марсель Гарипов; [206]
2 февраля состоялась презентация игры FeArea. Ее разработкой занимается компания Muvgames из Сочи, в которую входят всего 8 человек. Оказывается, этого достаточно для производства качественной MOBA игры.

Игровая специфика

FeArea относится к играм жанра MOBA. В ней сделан упор на экшен и тактику. Игроку не придется тратить большое количество времени на убийство мобов, чем обычно приходится заниматься в таких играх, как Dota 2 и League of Legends. Всего доступно три режима игры: Deathmatch, Team Deathmatch и Контроль Точек. Победу можно одержать при выполнении всех задач уровня, или же за полное уничтожении базы противника. Одна игровая сессия же длится всего 10 минут.

Выбор класса

На выбор доступно три класса боевых машин — танки и разнообразные роботы. В игре действует система балансировки, поэтому ситуация, когда определенный игрок будет всех выносить невозможна. Абсолютно у всех классов есть свои преимущества и слабые места перед другими. Например, танк обладает высокой мощностью и низкой скоростью, а паук будет обладать неимоверной быстротой и низким уроном. Благодаря этому, каждая игровая сессия становится по-настоящему уникальной и дает пространство для тактики.

Графика

Игра построена на движке Unreal Engine 4, который отличается относительной простотой в работе, что позволяет даже небольшой команде делать серьезные коммерческие проекты. MUVGAMES смогла добиться отличной прорисовки графики с бликами, эффектами, тенями, а также реализовать естественную физику. Помимо этого в игре добавлена частичная разрушаясь карты при подсини снарядов и тп. В купе всего картинка получается динамичной и не заставляет скучать.

Управление

В FeArea можно выбрать классический вид сверху или же вид от первого лица. В последнем случае вы сможете точнее целиться в противника, но не будете видеть, что происходит у вас за спиной. Особенностью игры является отсутствие регенерации здоровья. Его можно пополнить только подобрав аптечку, как это было реализовано в старом добром Quake. В дальнейшем от разработчиков стоит ожидать добавление юнитов, которые будут ремонтировать твою команду во время боя.

Трейлер

Итоги

MUVGAMES доказывает, что команда из 8 человек в России способна делать качественные игры. На данный момент к середине февраля запланирован выход раннего доступа FeArea в Steam. Полная же версия должна выйти в третьем квартале 2018 года. На закрытое бета тестирование зарегистрировано более 12 000 человек, что является немалой цифрой для проекта подобного уровня.

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркалоОбзор CARCAM Z7. Видеорегистратор зеркало
Обзор Oregon Scientific SG338R. Умный глобус с поддержкой ARОбзор Oregon Scientific SG338R. Умный глобус с поддержкой AR
Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)Обзор видеокарты PNY GeForce GTX 1060 XLR8 Gaming OC (VCGGTX10606XGPB-OC)
Обзор Acer H7850. 4К-проектор для домашнего кинотеатраОбзор Acer H7850. 4К-проектор для домашнего кинотеатра
Обзор Be quiet! Straight Power 11 650W. Модульный блок питания 80Plus GoldОбзор Be quiet! Straight Power 11 650W. Модульный блок питания 80Plus Gold
Fearea — MOBA игра из Сочи...
Fearea — MOBA игра из Сочи2 февраля состоялась презентация игры FeArea. Ее разработкой занимается компания Muvgames из Сочи, в кото...
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ....
Предварительный обзор MSI Optix MPG27CQ.Компания MSI официально показала монитор Optix MPG27CQ, который получился весьма неплохим решением и даже...
Обзор Mahjong. Интересный вариант...
Обзор Mahjong. Интересный вариантЯ постоянно говорю о том, чт осовремените мобильные игры стали скучными и весьма однообразными. Все дело ...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый ха...
Обзор Deppa USB Type-C. Многопортовый хаВ современных устройствах становится все меньше разъемов для подключения устройств, не достаточно USB-пор...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень ми...
Обзор Space Cats Evolution. Это очень миВ большинстве ситуаций казуальные игры оказываются весьма страшными, странными и неуклюжими - играть в та...
Обзор PNY USB-C Card Reader. Универсальн...
Обзор PNY USB-C Card Reader. УниверсальнПосле обновления линейки MacBook Pro, которые получили только разъемы USB Type-C, передача файлов с внешн...
Обзор Keelo. Спорт за деньги...
Обзор Keelo. Спорт за деньгиСегодня разговор вновь пойдет о здоровье и вашем теле.Сейчас очень много пользователей стали задумываться...
Frostpunk — градостроительная стратегия ...
Frostpunk — градостроительная стратегия 1 февраля в Москве прошла презентация, которая была посвящена стратегии с элементами выживания Frostpunk....
Предварительный обзор SilverStone RL06BR...
Предварительный обзор SilverStone RL06BRВ последнее время достаточно много производителей стали выпускать свои компьютерные корпуса с закаленным ...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание фил...
Обзор Quiz the Movie. Игра на знание филСовременные мобильные игры стали более простыми и все больше игроков проводят время в такого рода продукт...
Обзор Telegram X. Более крутая версия "т...
Обзор Telegram X. Более крутая версия Современное общение в мессенджерах сильно изменилось, на то есть достаточно веские причины. Главная - теп...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SНа протяжении достаточно длительного времени компания Sharkoon показывала интересные варианты клавиатур -...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor