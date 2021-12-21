FedEx получает первую партию электрических фургонов EV600 от компании GM BrightDrop

EV600 работает на платформе GM Ultium, а запас хода фургона при полной зарядке составляет 402,3 км. EV600 предлагает более 17 кубических метров грузового пространства. FedEx поставила своей целью 2040 год для перехода своего глобального парка погрузочно-разгрузочных работ (PUD) на полностью электрические автомобили. Фургоны для доставки EV600 будут размещены на предприятии FedEx Express в Инглвуде, штат Калифорния. По словам директора по устойчивому развитию FedEx Митча Джексона, добавление электромобилей BrightDrop EV600 в автопарк FedEx является историческим моментом для обеих компаний. Важнейшая веха в стратегических планах FedEx по переводу своего парка погрузки и доставки на электромобили. Этот шаг также напрямую связан с амбициозными целями устойчивого развития, уже обозначенными FedEx.