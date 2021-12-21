FedEx получает первую партию электрических фургонов EV600 от компании GM BrightDrop

Логистический гигант FedEx получил первую партию электромобилей EV600 от компании GM BrightDrop. Это знаменует собой важную веху, поскольку компания продолжает переводить свою деятельность в соответствие с экологически чистыми идеалами.

EV600 работает на платформе GM Ultium, а запас хода фургона при полной зарядке составляет 402,3 км. EV600 предлагает более 17 кубических метров грузового пространства. FedEx поставила своей целью 2040 год для перехода своего глобального парка погрузочно-разгрузочных работ (PUD) на полностью электрические автомобили. Фургоны для доставки EV600 будут размещены на предприятии FedEx Express в Инглвуде, штат Калифорния. По словам директора по устойчивому развитию FedEx Митча Джексона, добавление электромобилей BrightDrop EV600 в автопарк FedEx является историческим моментом для обеих компаний. Важнейшая веха в стратегических планах FedEx по переводу своего парка погрузки и доставки на электромобили. Этот шаг также напрямую связан с амбициозными целями устойчивого развития, уже обозначенными FedEx.