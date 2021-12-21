FedEx получает первую партию электрических фургонов EV600 от компании GM BrightDrop

Логистический гигант FedEx получил первую партию электромобилей EV600 от компании GM BrightDrop. Это знаменует собой важную веху, поскольку компания продолжает переводить свою деятельность в соответствие с экологически чистыми идеалами.

EV600 работает на платформе GM Ultium, а запас хода фургона при полной зарядке составляет 402,3 км. EV600 предлагает более 17 кубических метров грузового пространства. FedEx поставила своей целью 2040 год для перехода своего глобального парка погрузочно-разгрузочных работ (PUD) на полностью электрические автомобили. Фургоны для доставки EV600 будут размещены на предприятии FedEx Express в Инглвуде, штат Калифорния. По словам директора по устойчивому развитию FedEx Митча Джексона, добавление электромобилей BrightDrop EV600 в автопарк FedEx является историческим моментом для обеих компаний. Важнейшая веха в стратегических планах FedEx по переводу своего парка погрузки и доставки на электромобили. Этот шаг также напрямую связан с амбициозными целями устойчивого развития, уже обозначенными FedEx.
Комментарии и отзывы EV600
Uber тестирует автономную доставку еды…
Uber тестирует автономную доставку едыUber и компания по производству автономных транспортных средств Motional объявили о партнерстве для «авто…
Представлен новый Mercedes Maybach GLS Brabus 800…
Представлен новый Mercedes Maybach GLS Brabus 800Brabus представила свой новый внедорожник Brabus 800 Mercedes Maybach GLS, который обладает мощностью 800…
Представлен Bentley GT Mulliner Blackline…
Представлен Bentley GT Mulliner BlacklineBentley запускает новую версию своего кабриолета GT и GT, Bentley GT Mulliner Blackline, который поставля…
Intel планирует сделать Mobileye публичной компанией…
Intel планирует сделать Mobileye публичной компаниейIntel объявила, что планирует вывести свой бизнес Mobileye на рынок, технологии компании используются про…
Porsche расширяет свои индивидуальные цветовые решения с пом…
Porsche расширяет свои индивидуальные цветовые решения с помPorsche объявила, что расширяет свои индивидуальные цветовые варианты для своего модельного ряда автомоби…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статус…
Электромобиль Subaru Solterra получил официальный статусSubaru объявила о выпуске своего первого полностью электрического автомобиля Subaru Solterra, запас хода …
Представлен Novitec Ferrari Roma…
Представлен Novitec Ferrari RomaNovitec представила свой Novitec Ferrari Roma, и этот автомобиль получил ряд улучшений по сравнению со ст…
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеев…
BMW лишит автомобили сенсорных дисплеевГлобальная нехватка микросхем за последние несколько месяцев затронула абсолютно все отрасли производства…
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90Лучшие автомобильные компрессоры. Daewoo Power Products DW90
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor