Ferrari сотрудничает с Qualcomm для создания более умных автомобилей

Qualcomm объявила о своем новом партнере в области автомобилестроения: не кто иной, как Ferrari, с которым она вступит в стратегическое технологическое сотрудничество , в результате которого автомобильные технологии Qualcomm будут использоваться в будущих автомобилях Ferrari.

В рамках сделки, Ferarri планирует в будущем использовать набор микросхем Qualcomm Snapdragon Digital Chassis, хотя об этом мало подробностей относительно того, какие технологии Snapdragon планирует использовать Ferrari или в какие автомобили они будут интегрированы. Бренд Snapdragon Digital Chassis служит всеобъемлющим брендом Qualcomm для своих автомобильных технологий, включая Snapdragon Ride для автоматизированных и вспомогательных технологий для водителя, Snapdragon Cockpit и Snapdragon Auto Connectivity для добавления LTE, 5G, и Wi-Fi в автомобили. В объявлении Qualcomm говорится, что они будут работать с Ferrari над «проектированием, разработкой и интеграцией цифровых кабин Ferrari», что по-видимому указывает на то, что они будут полагаться на аппаратное обеспечение Qualcomm для основы будущих информационно-развлекательных систем.
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