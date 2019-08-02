FiiO M11 Pro и его функции

Одним из ключевых изменений обновлённого M11 Pro стало расширение встроенной памяти до 64 ГБ с возможностью установки microSD-карт объёмом вплоть до 2 ТБ. Оперативной памяти в модели по-прежнему 3 ГБ. Емкость аккумулятора была увеличена на 15%: с 3800 до 4370 мАч. По заверению производителя, автономность новинки превышает 13 часов. Устройство поддерживает быструю зарядку по Quick Charge 2.0 и MediaTek Pump Express.Новинка получила усилитель THX AAA, именно его компания использует в модульном усилителе AM3D в Hi-Res плеере Fiio X7-2. Как и предшественника, M11 Pro можно использовать в качестве высококачественного Bluetooth-усилителя.Вместо пары ЦАП AK4493, установленных в предшественнике, инженеры разместили в M11 Pro новые чипы AK4497EQ. Стоимость новинки составит 449 долларов.