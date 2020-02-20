Фильм на основе игры Call of Duty заморожен

Скотт Сильвер написал сценарий по компьютерной игру Call of Duty. В 2015 году компания разработчик игр Activision Blizzard объявила о создании собственному отделу по созданию фильма. За два года не было слышно о проекте ничего. Директор компании сообщил о том, что работа над фильмом приостановлена.

Судя по словам представителей компании, фильм не является первоочередной задачей. Однако студия имеет планы на проекты Diablo и Overwatch.

Вышедшие фильмы на основе компьютерных игр пользуются огромной популярностью и собирают большие кассовые сборы.