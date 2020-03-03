Final Fantasy VII Remake показала видео из демоверсии игры

Final Fantasy VII Remake - видеоигра разрабатываемая компаний Square Enix. По информации от разработчика, Final Fantasy VII: Remake выйдет на платформе PlayStation 4, 10 апреля 2020 года. Целый год она будет эксклюзивом данной платформы, затем ожидается выход и на другие платформы. На Пк видеоигра появится 10 апреля 2021 года.

Видео из демоверсии игры показывает небольшой фрагмент игрового процесса, персонажей и Mako Reactor 1. Разработчики говорят, что контент в финальной версии будет отличаться от демоверсии игры.

Игра будет выпущена на двух Blu-Ray дисках общий объемом в 100 Гб дискового пространства. Final Fantasy VII Remake разделена на части, в первоначальном выпуске с расширенной версией раздела Midgar.