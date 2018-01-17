Final Fantasy XV выйдет на PC 6 марта 2018 года

Square Enix объявила, что Final Fantasy XV: Windows Edition выйдет 6 марта. В Windows Edition будет представлена ​​базовая игра и более 20 игровых дополнений / DLC (загружаемый контент).Он также будет предлагать новые функции, включая расширенную карту Бессонницы с новыми врагами и побочными квестами и режим камеры от первого лица. Издатель также показал, что базовый инструмент и инструкции, которые помогут игрокам оптимизировать свои ПК для запуска игры, будут доступны с 1 февраля. Помимо всего прочего, Final Fantasy XV: Windows Edition будет поддерживать родные разрешения 4K и 8K с HDR10 и DOLBY ATMOS вместе с текущей поддержкой модов.