Mint Launcher позволяет устанавливать сторонние наборы иконок приложений, менять их размер, настраивать сетку рабочего стола, выбирать эффекты перелистывания рабочих столов, группировать все установленные программы по категориям и прятать нужное ПО с целью приватности. Также поддерживается управление жестами, быстрый поиск по установленным программам и умные предложения.Компания Xiaomi выпустила в Google Play новый фирменный лончер Mint Launcher. Он был представлен вместе с бюджетным смартфоном Redmi Go. Приложение весит всего 9,7 МБ и предназначено для устройств с ограниченным объёмом памяти, предлагая разные способы кастомизации пользовательского интерфейса. О стоимости новинки пока неизвестно.