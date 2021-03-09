Fitbit Ace 3 официально представлен

Fitbit анонсировала свой первый продукт после приобретения компании поисковым гигантом Google. Новый Fitbit Ace 3 — это фитнес-трекер для детей, и его цена намного выше, чем у многих доступных в настоящее время фитнес-трекеров. Fitbit Ace 3 по цене почти 100 долларов предназначен для детей от 6 лет и старше. Он появился более чем через два года после последней модели, Ace 2. Новая модель имеет более яркий дисплей, улучшенное время автономной работы и режим «Не беспокоить». В нем также есть новые забавные и анимированные циферблаты, которые мотивируют пользователя. Кроме того, фитнес-трекер оснащен дисплеем PMOLED, который закреплен на ремешке из гибкого силикона. Он подключается к смартфону через Bluetooth 4.2 и совместим с устройствами Android (7.0+) и iOS (12.2+).