Fitbit Luxe показался на новых фотографиях

Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что компания Fitbit планирует выпустить свое новое устройство в новом корпусе из металла. Теперь гаджет попал на рендеры и быстренько был слит в сеть, хотя, конечно, вполне возможно, что производитель сам допустил утечку, которая сработала не хуже настоящей цифровой бомбы — сейчас новый браслет и его дизайн обсуждают буквально все в сети. Новинка действительно выглядит достаточно привлекательно, корпус компактный и выполнен в форме прямоугольной капсулы, при этом, судя по всему, в устройство встроен достаточно большой дисплей. Стоимость и прочие важные характеристики пользователь сможет узнать в обозримом будущем, когда продукт официально анонсируют, пока что ждем.