Фитнес-браслет Lenovo HX03 Cardio умеет отслеживать сердечный ритм

Компания Lenovo пополнила ассортимент браслетов моделями HX03 Cardio и HX03F Spectra, отслеживающими физическую активность своего владельца. Новинки подсчитывают пройденное расстояние, потраченные калории, регистрируют частоту сердечных сокращений, а также собирают информацию о качестве и продолжительности сна.

Модель HX03 Cardio получила OLED-дисплей с разрешением 128:32 пикселей, а HX03F Spectra – LCD-экран с разрешением 160:80 точек. Также отметим защиту от влаги по стандарту IP68 и поддержку беспроводной связи Bluetooth 4.2 LE. Браслеты работают со смартфонами и планшетами, работающими под управлением Android 4.4 и выше, а также iOS 8.0 и выше. От одного заряда батареи устройства способны проработать 10 часов. Ориентировочная цена HX03 Cardio составляет 30 долларов, а HX03F Spectra – 35 долларов.