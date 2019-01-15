Фитнес-браслет Xiaomi Huami Amazfit Cor 2 уже доступен в Китае за $44

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам фитнес-браслета Huami Amazfit Cor 2, который заменил успешную модель Amazfit Cor. Новинка получила фотоэлектрический датчик ЧСС, 1,23-дюймовый IPS-дисплей, на котором отображаются сообщения или уведомления о пропущенных звонках смартфона, защиту от воды (она позволяет опуститься на глубину до 50 метров), модуль NFC с поддержкой платежной системы Alipay и аккумулятор на 160 мАч. Браслет мониторит сон, подсчитывает количество сделанных шагов, пройденную дистанцию и сожжённые калории. Его цена составляет 44 доллара.