Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 3 показался на фото

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь на презентации игрового смартфона Black Shark показал еще не представленный официально фитнес-браслет Mi Band 3. Ранее он же заявил о том, что гаджет точно увидит свет в этом году. Что до самого браслета, то теперь он имеет выпуклый дисплей с заметным закруглением по краям. Велика вероятность, что ремешки старых Mi Band 2 и 1s не будут совместимы с новым браслетом. Ранее сообщалось, что Xiaomi Mi Band 3 получит защиту от пыли и влаги по стандарту IP67, функцию вибрации и модуль Bluetooth 4.2.