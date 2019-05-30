Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 показали на живых фото

В сеть утекли новые живые фото фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, который на этот раз запечатлен в рабочем состоянии. Гаджету прочат 6 режимов тренировки: бег, плавание, езда на велосипеде и прочие, возможность управления домашними приборами Xiaomi Miija и медиапроигрывателем смартфона, модуль NFC, совместимую с платежной системой Alipay, цветной экран с сенсорной клавишей в форме кольца. А вот GPS и функции регистрации ЭКГ в Mi Band 4 не будет. Официальный анонс фитнес-браслета ожидается в ближайшее время.