Флагманская линейка игровых компьютеров - Illegear Poseidon

Компания Illegear анонсировала пару настольных систем под названием Poseidon и Poseidon XE. Обе новинки имеют много общего, за некоторыми заметными исключениями.

Poseidon и Poseidon XE имеют многогранный корпус из закаленного стекла, которая подходит для демонстрации пользовательских компонентов RGB и пользовательских конструкций с водяным охлаждением. POSEIDON также имеет двухкамерную конструкцию, обеспечивающую превосходный поток воздуха и аккуратную прокладку кабелей.

Illegear Poseidon использует Tecware VXR, в то время как Illegear Poseidon XE использует Oian Dynamic Лиана Ли. Варианты запуска для CPU и GPU также немного отличаются. Опции Poseidon начинаются с процессора AMD Ryzen 3 3200 и графического процессора Nvidia GeForce GTX 1660 Ti. Что касается Poseidon XE, то он начинается с процессора AMD Ryzen 5 3600 и графического процессора Nvdidia GeForce RTX 2060.

Верхняя часть линейки процессоров для обоих - AMD Ryzen 9 3900X или Intel Core i9-9900K. Что касается графики, оба могут подняться до Nvidia GeForce RTX2080 Ti или даже Quadro RTX 8000. И Poseidon, и Poseidon XE могут получить до 128 ГБ оперативной памяти. Будучи настольной системой, вы действительно можете сойти с ума с опциями хранения и системой охлаждения.